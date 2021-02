Animal Crossing New Horizons, tra Super Mario e San Patrizio: tutti i prossimi eventi

Sempre pronte ad accogliere festose novità le isole del sempre più vasto arcipelago di Animal Crossing: New Horizons si preparano a settimane decisamente movimentate.

Tra le principali novità in arrivo, ricordiamo ovviamente il crossover tra Animal Crossing e Super Mario, con un aggiornamento gratuito dedicato in arrivo il prossimo 25 febbraio. Quest'ultimo introdurrà una serie di speciali oggetti a tema, che resteranno disponibili sino al 1 marzo. Direttamente in calce a questa news, trovate una tabella riassuntiva che presenta tutti gli item dedicati al Regno dei Funghi in arrivo in Animal Crossing: New Horizons, tra capi d'abbigliamento e decorazioni per la propria isola.

A seguire, come già accaduto lo scorso anno, l'esclusiva Nintendo Switch festeggerà l'Hinamtsuri, ovvero la Festa delle Bambole, ricorrenza giapponese. Nella medesima finestra temporale dell'evento di Super Mario, saranno disponibili oggetti speciali ogni giorno, incluse speciali bambole e lanterne di carta. Immancabili poi i festeggiamenti per San Patrizio, con Animal Crossing: New Horizons pronto a tingersi di verde in onore dell'Isola di Smeraldo. Tra 10 e 17 marzo, i trifogli domineranno sulle isole dei giocatori, tra abiti, cappelli e bevande.



Insomma, Nintendo punta a non far sentire la mancanza del Carnevale di Animal Crossing: New Horizons, i cui colori hanno rallegrato l'inverno del gioco a partire dal 28 gennaio.