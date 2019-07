Animal Crossing New Horizons: gli sviluppatori presentano tutti i dettagli sul multiplayer

Nel corso del Nintendo Direct trasmesso durante l'E3 2019, è stato pubblicato dalla Casa di Kyoto un nuovo trailer di Animal Crossing New Horizons, col quale è stato annunciato il suo posticipo al 2020.

Il titolo per Nintendo Switch è stato in seguito oggetto di ulteriori approfondimenti presso la postazione Nintendo Treehouse alla fiera losangelina: da qui, infatti, è stato mostrato al pubblico un primo ed inedito video gameplay di Animal Crossing New Horizons. Una ricca sessione di gioco di circa venti minuti ha così offerto ai fan la possibilità di apprendere nuovi dettagli sulla produzione.

Ora, un'interessante intervista agli sviluppatori diffusa dalla stessa Nintendo fa luce su ulteriori dettagli, tra cui le caratteristiche principali del multiplayer in Animal Crossing: New Horizons. Il producer Hisashi Nogami ed il director Aya Kyogoku hanno così confermato che gli utenti Nintendo Switch potranno usufruire di due differenti modalità multigiocatore:

La prima di queste si presenta come più "tradizionale" rispetto ai canoni della serie. Se in passato era infatti possibile visitare le cittadine di altri giocatori, questa volta gli utenti avranno la possibilità di "visitare altre isole o ricevere visite di amici in locale o online" . In questa modalità, fino ad otto giocatori potranno essere attivi sulla medesima isola.

La seconda modalità viene invece presentata come una novità assoluta per la saga. In particolare, "fino a quattro residenti che abitano la stessa isola possono giocare insieme contemporaneamente in multiplayer locale su di un singolo sistema condividendo i Joy-con".

