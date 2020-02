Animal Crossing New Horizons per Switch: Nintendo svela una nuova funzionalità

Il nuovo aggiornamento alla scheda di Animal Crossing New Horizons presente sul sito ufficiale di Nintendo conferma la presenza di una funzionalità non ancora svelata del prossimo capitolo dell'avventura del Villager in arrivo su Switch.

Stando infatti al portale ufficiale di Nintendo, la nuova esclusiva della casa di Kyoto vanterà il supporto all'app mobile di Nintendo Switch Online. L'applicazione, raramente utilizzata fino ad oggi dal colosso videoludico giapponese, consente l'accesso a delle funzionalità aggiuntive per la chat e, più in generale, per le comunicazioni tra utenti del medesimo gioco.

Nell'esigua lista di titoli compatibili con l'app di NSO troviamo Splatoon 2 e Super Smash Bros. Ultimate, seppur con modalità e "migliorie contenutistiche" diverse che spaziano dall'accesso a SplatNet alla visualizzazione di statistiche dettagliate, come la rotazione in programma delle mappe o la lettura delle comunicazioni di servizio degli sviluppatori.

Il supporto ufficiale all'app di Nintendo Switch Online da parte di Animal Crossing New Horizons, di conseguenza, potrebbe comportare l'aggiunta di funzionalità accessorie oltre all'accesso alla chat vocale. Per avere un quadro più chiaro della situazione, non ci resta che attendere l'uscita del nuovo Animal Crossing per Switch, prevista qui in Italia per il 20 marzo. Nel frattempo, vi rimandiamo al video unboxing del bundle Nintendo Switch con Animal Crossing New Horizons.