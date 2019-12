Animal Crossing New Horizons per Switch: le nuove immagini mostrano i costumi messicani

Gli sviluppatori di Nintendo diretti da Aya Kyogoku ci mostrano delle immagini di gioco inedite di Animal Crossing New Horizons dedicate alle personalizzazioni estetiche del Villager e ai costumi ispirati alla cultura messicana.

Gli scatti che vanno a comporre la nuova galleria immagini che trovate in calce alla notizia dovrebbero provenire da un evento organizzato di recente dalla casa di Kyoto con la stampa di settore latinoamericana per confermare la localizzazione in spagnolo del titolo e, soprattutto, la presenza di diversi capi di abbigliamenti e di customizzazioni che celebrano la cultura del Messico.

Il setting narrativo e le ambientazioni dell'isola deserta di New Horizons, in effetti, si prestano magnificamente a questo genere di "collaborazioni artistiche" che, supponiamo, coinvolgeranno anche molte altre culture per contribuire ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica di un titolo che, nelle ambizioni dei suoi ideatori e degli stessi vertici di Nintendo, promette di regalarci la più completa tra le esperienze sandbox "da life simulator".

L'uscita di Animal Crossing New Horizons è prevista per il 20 marzo del 2020, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch (e Switch Lite). Per ingannare l'attesa, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Animal Crossing New Horizons redatto dal buon Enrico Di Piramo dopo essersi cimentato con le sfide offerte dalla demo dell'E3 2019.