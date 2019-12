Animal Crossing New Horizons per Switch: nuovi artwork su attività e costumi dei Villager

Il sito wiki di Nintendo si aggiorna per mostrarci dei nuovi artwork di Animal Crossing New Horizons che ritraggono i Villager, le loro attività predilette e i diversi costumi indossabili dai personaggi della prossima, attesissima avventura sandbox diretta da Aya Kyogoku.

Dopo averci confermato la presenza dei costumi ispirati alla cultura messicana, gli autori del Nintendo Group EPD approfittano di questa nuova infornata di immagini per aprire una finestra sulla colorata dimensione di New Horizons.

Oltre all'immancabile Tom Nook e ai tanti protagonisti che concorreranno a scrivere il nuovo capitolo della storia del Villager, gli artwork inediti ci permettono di intuire la straordinaria varietà di elementi che andranno a personalizzare la nostra esperienza di gioco.

Chi vorrà immergersi nelle atmosfere di Animal Crossing su Nintendo Switch, infatti, potrà farlo partecipando a tutta una serie di attività: così facendo, l'angolo di paradiso che ci ritaglieremo sull'isola tropicale che farà da sfondo all'avventura diventerà sempre più ricca di contenuti.

Prima di lasciarvi ai nuovi artwork che trovate nella galleria in calce alla notizia, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons arriverà il 20 marzo del 2020 in esclusiva su Nintendo Switch, oltreché ovviamente su Nintendo Switch Lite.