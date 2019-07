Animal Crossing New Horizons per Switch: ecco perchè sarà ambientato su un'isola deserta

Una volta approfonditi gli aspetti legati al multiplayer di New Horizons, la direttrice del progetto del nuovo Animal Crossing per Nintendo Switch, Aya Kyogoku, spiega perchè il gioco sarà ambientato su un'isola deserta.

Secondo quanto riferito dalla principale sviluppatrice di New Horizons, "con la serie Animal Crossing abbiamo sempre scelto di trasferire i giocatori all'interno di scenari già popolati, o comunque che esistevano già. Stavolta volevamo offrire loro una nuova esperienza e abbiamo pensato che un'isola deserta avrebbe fatto al caso nostro e sarebbe stata perfetta".

"Grazie al tempo dell'isola deserta, i giocatori possono mettere piede per la prima volta su di un'ambientazione incontaminata e dare vita a una nuova comunità attraverso lo sviluppo dell'isola", spiega poi Kyogoku promettendo un'esperienza di gioco più ricca proprio in funzione di questa scelta: "Man mano che progredisci nella costruzione del villaggio, incontrerai nuovi residenti che realizzeranno a loro volta delle strutture, e a quel punto comincerai davvero a vivere un'esperienza familiare ad ogni appassionato di Animal Crossing. In altre parole, con il tema dell'isola deserta vogliamo farti apprezzare la gioia di veder nascere il tuo villaggio".

A questo punto non ci resta che ricordarvi che il volo per l'isola deserta di Tom Nook partirà ufficialmente il 20 marzo del 2020, giusto in tempo per il lancio di Animal Crossing New Horizons in esclusiva per Nintendo Switch. Su queste pagine trovate un nostro approfondimento di Animal Crossing per Switch con le considerazioni e le analisi post-E3 2019 di Enrico Di Piramo.