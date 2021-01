Animal Crossing New Horizons su Switch Pro? Fan crea un video 4K 60fps con una IA Neurale

Il creatore di contenuti conosciuto come SnazzyAI si è servito di una IA Neurale per mostrare la grafica in 4K e 60fps di un'ipotetica versione per Nintendo Switch Pro di Animal Crossing New Horizons.

Utilizzando la medesima tecnica adottata in passato per il video 4K 60fps di Super Smash Bros Ultimate, lo youtuber ha registrato delle scene di gameplay di New Horizons su Switch per processarle con un software in grado di aumentare la risoluzione e il framerate tramite un'Intelligenza Artificiale.

La tecnica in questione, non troppo dissimile da quelle utilizzate dell'ormai celebre DLSS 2.0 di NVIDIA, garantisce la massima resa e produce immagini estremamente nitide rispetto alle tecniche di upscaling tradizionali. Le ultime indiscrezioni su Nintendo Switch Pro con supporto 4K, d'altronde, suggeriscono l'adozione di una medesima tecnologia da parte del colosso videoludico di Kyoto, tramite un SoC Mariko con hardware ottimizzato per offrire un'esperienza di gioco maggiormente definita e, al contempo, garantire dei consumi ridotti e una migliore dispersione del calore.

Cosa ne pensate di questo video?