Animal Crossing New Horizons per Switch: i salvataggi su Cloud arriveranno dopo il lancio

Le critiche mosse a Nintendo dopo l'annuncio dell'assenza del trasferimento dei salvataggi su Cloud nel nuovo Animal Crossing spingono la casa di Kyoto a rivalutare la propria posizione in vista dell'uscita di New Horizons su Switch.

Tramite le pagine del sito ufficiale di Nintendo of Japan, i rappresentanti della compagnia nipponica aggiornano la scheda dedicata ad Animal Crossing New Horizons per modificarne la descrizione attraverso l'aggiunta di un piccolo paragrafo che spiega come "sebbene questo gioco non supporti la funzione di salvataggio nel cloud di Nintendo Switch Online, stiamo considerando la possibilità di consentire a questo software di servirsi della funzione di backup su cloud".

A detta di Nintendo, quindi, questo sistema consentirà a "coloro che sono membri di Nintendo Switch Online di accedere a questa funzionalità unica nel caso in cui il software o la console dovessero subire un malfunzionamento, oppure in caso di furto o di smarrimento".

Si tratterebbe, quindi, di un'opzione di emergenza che consentirà a tutti i giocatori di New Horizons iscritti a Nintendo Switch Online di "salvare il salvataggio" della propria isola digitale e di poter riprendere l'avventura su di un'altra console, in caso di furto, smarrimento o di guasti alla console o al software. Questa funzione, però, dovrebbe essere accessibile solo dopo il lancio di Animal Crossing New Horizons, che ricordiamo essere previsto in esclusiva su Nintendo Switch per il 20 marzo di quest'anno.