Animal Crossing New Horizons, meno tarantole e scorpioni: le analisi dei dataminer

Recentemente, Nintendo ha reso disponibile l'aggiornamento 1.2 di Animal Crossing: New Horizons, diventato immediatamente oggetto dell'attenzione dei dataminer.

Gli "indagatori del codice" si sono infatti cimentati in una minuziosa analisi dell'update, nel tentativo di scoprirne ogni segreto. Tra le osservazioni emerse ad ora, e condivise dal dataminer attivo su Twitter come "Ninji", figurano possibili variazioni nel sistema che regola l'apparizione degli insetti all'interno delle isole tropicali di Animal Crossing: New Horizons.

Nello specifico, come potete verificare in calce a questa news, si sostiene che ci siano state alcune variazioni nello spawn rate delle creature: prima alcune farfalle, scarafaggi e altre bestiole avevano probabilità diverse di apparire nei mesi in cui erano disponibili, adesso invece tutti i mesi sono stati uniformati. Questo non significa tuttavia che le creature potranno comparire per tutto l'anno, ma che non ci saranno variazioni nella frequenza con cui appariranno nel corso della stagione in cui gli insetti sono attivi.

Passando oltre, i valori legati a talune specie sono stati variati profondamente. Secondo il dataminer, ad esempio, le farfalle a occhio di pavone sarebbero state ridotte dell'80-90%. Un destino simile sarebbe toccato anche a tarantole e scorpioni, protagonisti di una riduzione "significativa". Ovviamente, non si tratta di dati o informazioni ufficiali, in quanto estrapolate da dataminer: cosa ne pensate, avete notato dei cambiamenti nella fauna della vostra isola? La cattura delle tarantole in Animal Crossing New Horizons si è effettivamente fatta più rara?



In attesa di scoprirlo, ricordiamo che è in arrivo l'evento volto a festeggiare la Gionata Internazionale del Museo in Animal Crossing New Horizons.