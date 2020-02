Animal Crossing New Horizons: Tom Nook svela il numero di abitanti

Dopo aver svelato tantissimi nuovi dettagli su Animal Crossing New Horizons nel Nintendo Direct a lui dedicato, la grande N ha deciso di fornire ai propri fan anche informazioni più precise sul numero di abitanti che troveremo nel gioco.

Il profilo Twitter ufficiale del buffo Tom Nook si è infatti aggiornato con un nuovo cinguettio che, sebbene lo faccia solo tra le righe, svela quanti abitanti troveremo nel corso della nuova avventura.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato da Nintendo:

"Bene, bene. Per fortuna oggi è venerdì! Al momento stiamo mandando depliant informativi sul Pacchetto isola deserta a tutti i clienti della ImmoNook. In totale fanno circa 383 lettere. Ci vorrà un po' di tempo, ma ognuna di loro sarà redatta con la massima passione!"

Queste 383 lettere di cui parla il celebre personaggio della serie sono un chiaro riferimento agli indirizzi dei vari abitanti. Sembra quindi che sia appena stata confermata la presenza di ben 383 NPC con i quali potremo interagire in svariati modi.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch.

Nel caso in cui vi foste persi l'ultimo evento dedicato al gioco, sappiate che sulle nostre pagine trovate la replica della diretta del Nintendo Direct su Animal Crossing New Horizons commentato da Cydonia.