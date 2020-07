Animal Crossing New Horizons: tour estivo in arrivo al bioparco ZOOM di Torino!

Nell'attesa di lanciare il secondo update estivo di Animal Crossing su Switch con Backup dell'Isola e Sogni, Nintendo e i curatori del bioparco ZOOM di Torino annunciano un evento tra reale e virtuale incentrato sui personaggi e sulle frizzanti atmosfere di New Horizons.

Il tour esclusivo farà rivivere a grandi e piccini le emozioni dell'ultimo capitolo dell'iconica serie sandbox di Animal Crossing. La sinergia tra ZOOM Torino e il colosso videoludico giapponese produrrà tante attività rivolte ai fan della serie, a cominciare da una serie di divertenti video che saranno pubblicati sul portale web del bioparco e attraverso i quali verranno raccontate similitudini e differenze tra i personaggi del gioco e le oltre 20 specie animali che rappresentano, ivi incluse tigri, lontre, giraffe, rinoceronti, pinguini e ippopotami.

Nell'iniziativa rientrerà anche un tour speciale "Animal Crossing @ZOOM" che darà la possibilità ai visitatori della struttura di immergersi nel mondo di New Horizons e vedere a pochi metri di distanza la controparte "reale" dei protagonisti incrociati sull'isola del capolavoro per Nintendo Switch. Un keeper accompagnerà il gruppo tra gli habitat del bioparco, svelando i segreti e le curiosità di ogni specie ospitata e fornendo tantissimi spunti di riflessione ai fan di Animal Crossing.

Come nel Museo di New Horizons, oltretutto, anche a ZOOM ci saranno il Gufo Blatero e Otto al parco per accogliere gli ospiti e presentare loro il viaggio che li attende, partendo dall'incontro con la dinamica coppia rappresentata da Alpaca e Merino. Tutte le attività correlate ad Animal Crossing New Horizons avranno luogo al bioparco ZOOM di Torino nei weekend del mese di settembre.