Animal Crossing New Horizons e il traffico di abitanti: ecco i 15 più popolari!

Nel corso del mese di aprile vi avevamo raccontato della nascita in rete di un bizzarro "mercato nero", volto a gestire la compravendita di abitanti in Animal Crossing: New Horizons.

Sono infatti diversi i giocatori disposti a corrispondere Stelline o Miglia Nook in cambio della possibilità di invitare sulla sua isola uno dei propri animaletti antropomorfi preferiti. Analizzando le statistiche degli scambi di abitanti tramite un sondaggio, il portale Animal Crossing Portal sta cercando di tenere traccia di quelli che sono i concittadini più ambiti dalla community attiva nel gioco Nintendo. I dati raccolti hanno permesso di stilare una prima lista, una vera e propria Top 15 delle creature più celebri e popolari all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Di seguito, vi riportiamo i risultati ottenuti:

Raymond; Judy; Audie; Marshal; Ankha; Coco; Diana; Merengue; Fauna, Stitches; Julian; Marina; Beau; Bob; Whitney;

Tutti gli animali antropomorfi riportati nell'elenco presentano un valore stimato (per un possibile scambio) pari ad addiritturao, in alternativa,! Insomma cifre decisamente elevate per accogliere uno di questi abitanti sulla propria isola sfruttando questo bizzarro mercato parallelo, estraneo ovviamente alle dinamiche previste all'interno di. Interessante vedere sul podio il personaggio di Audie, che larga parte della community ha interpretato come un omaggio ad una signora ultraottantenne appassionata di Animal Crossing