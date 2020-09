Animal Crossing New Horizons: il trailer dell'update autunnale svela l'evento di Halloween

Nintendo ha appena aggiornato il proprio canale ufficiale YouTube con un trailer interamente dedicato all'aggiornamento gratuito autunnale in arrivo per tutti i possessori di Animal Crossing New Horizons.

Ad ottobre arriverà inoltre un evento a tempo a tema Halloween, durante il quale i giocatori avranno l'opportunità di acquistare dolcetti presso la Bottega di Tom Nook e coltivare zucche, presenti in varie colorazioni e utili alla creazione di nuovi oggetti esclusivi dell'evento. Nel corso del filmato possiamo infatti vedere alcune delle decorazioni legate ad Halloween che potremo piazzare in giro per l'isola oltre ad una serie di costumi che si potranno acquistare esclusivamente durante l'evento a tempo. Nel giorno di Halloween, ovvero il 31 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alla mezzanotte, si potrà incontrare Fifonio, lo Zar di Halloween, e divertirsi con altri giocatori e personaggi non giocanti facendo scherzi e distribuendo i dolcetti.

Nella parte finale del trailer è possibile anche scoprire l'arrivo di NookLink, una nuova funzionalità in arrivo prossimamente e grazie alla quale si potranno eseguire tantissime emote diverse, incluse quelle di Halloween.

Avete già catturato tutti gli insetti, pesci e creature marine di settembre in Animal Crossing New Horizons?