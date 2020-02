Animal Crossing New Horizons: niente trasferimento dei salvataggi su Cloud o tra console

Dalla versione tedesca della scheda illustrativa ufficiale di Animal Crossing New Horizons per Switch arriva un'importante conferma sull'assenza della funzione di trasferimento dei salvataggi, sia tra console che su Cloud.

In base a quanto svelato dalla community di ResetEra recuperando la scheda per effettuare il download di New Horizons sull'eShop tedesco, il prossimo capitolo dell'epopea sandbox del Villager occuperà 6,2 GB di spazio su Switch, ma con la necessità di mantenere libera una parte dell'hard disk per effettuare gli aggiornamenti futuri del titolo.

Ben più interessanti sono però le informazioni relative alla gestione dei salvataggi: stando alla scheda illustrativa, i dati di Animal Crossing New Horizons non potranno essere caricati su Cloud e saranno legati alla console scelta per effettuare l'installazione del gioco, tutto ciò per via delle già note limitazioni al numero di isole accessibili su ciascun sistema. Sempre dalla scheda di download di New Horizons viene confermata la compatibilità con gli Amiibo di Animal Crossing e alle carte Amiibo delle serie lanciate con Amiibo Festival, Happy Home Designer e New Leaf Welcome Amiibo.

Animal Crossing New Horizons è previsto in uscita per il 20 marzo in esclusiva assoluta su Nintendo Switch: su queste pagine trovate un chiarimento di Nintendo sul multiplayer e sulle isole accessibili nel nuovo life simulator.