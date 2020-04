Animal Crossing New Horizons si trasforma in una mostra: l'iniziativa di un museo USA!

L'esclusiva Nintendo Switch, a ormai qualche settimana dalla pubblicazione, continua a riservare parecchie sorprese in termini di utilizzo da parte della community.

Se da una parte i videogiocatori hanno dimostrato un'ammirevole abilità nell'arte di ricreare capi d'abbigliamento ispirati a manga, anime, videogiochi o pellicole cinematografiche, dall'altra anche un altro inaspettato attore ha voluto offrire un proprio contributo alla diffusione della creatività sugli atolli di Animal Crossing: New Horizons. Stiamo parlando di un museo con sede negli USA, a Los Angeles, attualmente chiuso al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria correlata a Coronavirus/COVID-19.

Il Getty Museum ha infatti deciso di trovare una strada alternativa per mettere le proprie opere d'arte a disposizione della comunità: far sì che i dipinti presenti nella collezione potessero approdare in Animal Crossing: New Horizons! L'istituto ha dunque dato vita all' "Animal Crossing Art Generator", un tool che consente di convertire i quadri in QR Code: tramite Nintendo Switch App è a questo punto possibile trasferire una copia virtuale dell'opera sulle spiagge della propria isola personale. Cosa ve ne pare di quest'iniziativa?



L'universo tropicale del titolo Nintendo sta riservando parecchie sorprese, tra proposte di matrimonio in Animal Crossing: New Horizons e, tra gli altri, costumi a tema My Hero Academia, celebre manga di Kohei Horikoshi.