Animal Crossing New Horizons trasforma Nintendo Switch: le spettacolari Dock dei fan

Mentre prosegue il supporto post lancio per il futuro di Animal Crossing: New Horizons, l'inarrestabile esclusiva Nintendo Switch non vede rallentare il suo successo.

Quest'ultimo non si misura tuttavia esclusivamente nelle 36 milioni di copie vendute di Animal Crossing: New Horizons, ma anche nella passione posta dai fan nella creazione dei contenuti sempre nuovi, in-game...e oltre! Ad esempio, direttamente dal variopinto universo di Reddit, arrivano ora anche speciali reinterpretazioni della Dock di Nintendo Switch, con la sezione hardware completamente trasformata in stile Animal Crossing: New Horizons.

Direttamente in calce a questa news, potete infatti trovare le immagini dedicate ad una Dock trasformata nella Nook's Cranny. Il negozio presente sulle isole dell'esclusiva Nintendo Switch è stato convertito in hardware da un creativo appassionato attivo sul forum di Reddit. Per la sua creazione, quest'ultimo ha utilizzato del legno, lavorato sino a comporre una sorta di diorama. Quest'ultimo è stato poi ridipinto, decorato e rifinito per assumere le perfette sembianze dello store di Animal Crossing: New Horizons: cosa ve ne pare del risultato finale?



L'ultimo capitolo della serie di life simulator ha introdotto nel mondo dell'IP molti nuovi appassionati. Tra coloro che vi si sono avventurati in maniera inedita, anche il nostro Marco Mottura, che vi ha raccontato la sua esperienza in un ricco reportage personale di Animal Crossing: New Horizons.