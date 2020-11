Animal Crossing New Horizons: dove trovare le foglie d'Acero e come usarle

Animal Crossing New Horizons è un gioco in continuo mutamento, e per omaggiare l’ingresso nella parte centrale della stagione autunnale i giocatori avranno la possibilità, per i prossimi giorni, di raccogliere numerose foglie d’acero con cui poi costruire i nuovi oggetti fai-da-te introdotti in occasione dell’evento.

In particolare, tutti coloro che hanno selezionato l’emisfero settentrionale come regione di appartenenza avranno tempo fino al 26 novembre per completare l’evento delle foglie d’acero: in questo periodo le foglie cadranno letteralmente dal cielo, tappezzando il terreno e creando un’atmosfera molto suggestiva. Per ottenerle, tuttavia, dovrete raccogliere quelle visibilmente più grandi delle altre tramite il vostro retino per insetti, prima che tocchino il suolo e spariscano per sempre. Nel caso in cui ne manchiate qualcuna, tuttavia, non disperate, perché vi basterà muovervi per qualche minuto all’interno della vostra isola per trovarne altre senza difficoltà.

Una volta raccolte in numero sufficiente, potrete utilizzare le vostre foglie d’acero in numerosi modi diversi, costruendo i nuovi oggetti a vostra disposizione oppure vendendole direttamente alla bottega di Tom Nook: in quest’ultimo caso, però, sappiate che il prezzo di ogni foglia non andrà oltre le 200 stelline. In alternativa, dovrete procurarvi le ricette per i nuovi oggetti fai-da-te: mentre la prima, ovvero quella della pila di foglie rosse, vi verrà regalata da Tom Nook e Isabella, infatti, le altre potranno essere ottenute solamente abbattendo i palloncini che galleggiano a mezz’aria sopra alla vostra isola, utilizzando la vostra fionda. Una volta trovata una ricetta, vi basterà assicurarvi di aver raccolto tutti gli ingredienti e le risorse necessari, e il gioco sarà fatto.

Se volete conoscere tutte le altre novità dell'aggiornamento invernale di Animal Crossing New Horizons vi raccomandiamo di dare un'occhiata al video dell'aggiornamento invernale di Animal Crossing New Horizons.