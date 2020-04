Animal Crossing New Horizons: dove trovare tutte le Uova di Pasqua

Da oggi è disponibile l'evento di Pasqua di Animal Crossing: New Horizons, durante il quale è possibile raccogliere sei tipi di uova: terrestri, frondose, acquatiche, celesti, boscose e rocciose. In questa mini-guida vi spieghiamo come e dove trovarle tutte.

Vediamo insieme come e dove trovare ogni tipo di uova durante l'evento pasquale di Animal Crossing: New Horizons.

Dove e come trovare le Uova Terrestri

Le Uova Terrestri possono essere trovate sottoterra, esattamente come i fossili (come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida alle 10 cose da fare ogni giorno in Animal Crossing New Horizons). Ogni volta che vedete una crepa nel terreno, dunque, non esitate a scavare in quel punto con la vostra pala: potreste trovare un Uovo Terrestre.

Dove e come trovare le Uova Frondose

Le Uova Frondose sono le più semplici da individuare e ottenere, dal momento che crescono sugli alberi. Durante le vostre passeggiate nell'isola non vi resta che tenere d'occhio gli alberi. Quando ne noterete uno con le uova, vi basterà scuotere l'albero per far cadere giù le Uova Frondose.

Dove e come trovare le Uova Celesti

Le Uova Celesti svolazzano in cielo, appese ai palloncini che normalmente potete colpire per ottenere dei regali. Quando notate uno di questi palloncini svolazzanti, dunque, non vi resta che colpirlo per ottenere la possibilità di trovare un nuovo Uovo Celeste.

Dove e come trovare le Uova Rocciose

Come è facile immaginare, le Uova Rocciose possono essere ottenute solo colpendo le rocce presenti sull'isola. Oltre ai classici detriti, ai minerali e alle pepite d'oro, colpendo una roccia avrete anche l'opportunità di trovare le Uova Rocciose.

Dove e come trovare le Uova Acquatiche

Sfoderate la vostra canna da pesca, perché durante l'evento pasquale non vi servirà solo per pescare tutti i pesci di Animal Crossing New Horizons. Pescando in un qualsiasi corso d'acqua presente sull'isola, infatti, al posto di un pesce potrete catturare un Uovo Acquatico! Lo saprete solo dopo aver sollevato l'amo dall'acqua.

Dove e come trovare le Uova Boscose

Infine, le Uova Boscose possono essere ottenute colpendo gli alberi con l'ascia, allo stesso modo di quando raccogliete la legna. Come visto per le Uova Rocciose per i detriti e i minerali, in questo caso al posto della legna potreste trovare un Uovo Boscoso.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come trovare tutte le Uova di Pasqua in Animal Crossing: New Horizons, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.