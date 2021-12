Animal Crossing New Horizons: l'undecesima stagione di MasterChef invade il gioco Nintendo

In occasione dell'imminente undicesima stagione di MasterChef, Animal Crossing New Horizons omaggia il celebre programma culinario accogliendone gli elementi più iconici, a partire dalla Masterclass fino agli strumenti ed ingredienti messi a disposizione dei concorrenti e aspiranti chef italiani.

In occasione dell’inizio dell’undicesima, attesissima stagione di MasterChef Italia, che ha preso il via lo scorso 16 dicembre ed è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, i fan italiani del videogioco si sono riuniti ancora una volta per portare lo show culinario più famoso del mondo sull’Isola virtuale di Nintendo.



Lo scenario creato da una delle più grandi community in Italia, Animal Crossing Life, immortalato da scatti resi possibili dalla nuova fotocamera disponibile nel gioco, racchiude gli elementi iconici dello show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy: dalla mitica Masterclass, con i banconi, gli strumenti e gli ingredienti a disposizione dei concorrenti, fino alle postazioni da esterna, pronte per accogliere sfide all’ultimo piatto tra gli aspiranti chef italiani. Un Invention test non da poco, dedicato a uno show sempre amatissimo, presto visitabile da tutti i crosser italiani attraverso un codice sogno dedicato. E per gli amanti dello show ci sarà anche un’altra chicca: un set di pattern che permetterà a tutti di ricreare le mitiche cucine di MasterChef Italia, pronte per mappazzoni e piatti d’autore.

