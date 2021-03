Animal Crossing New Horizons, update disponibile: marzo tra Pasqua ed Editor Turistico

Con Animal Crossing: New Horizons a oltre 7 milioni di copie vendute in Europa in meno di un anno, il supporto post lancio dedicato all'esclusiva Nintendo Switch non accenna a rallentare.

Al contrario, sono moltissime le novità in arrivo, a partire dall'aggiornamento pubblicato in data odierna, giovedì 18 marzo. L'update celebra l'arrivo della primavera con una selezione di novità:

I possessori delle carte amiibo dell' Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack potranno incontrare abitanti speciali ed invitarli a stabilirsi sulla propria isola, In aggiunta item dedicati festeggiano la collaborazione, con mobili a tema Hello Kitty e molto altro;

L'App I Miei Modelli su Nook Phone si aggiorna, con una ricca selezione di nuove opzioni di personalizzazione e condivisione delle proprie creazioni;

Il 20 marzo, Animal Crossing New Horizons festeggia il primo anniversario: coloro che scaricheranno l'aggiornamento troveranno dunque una torta ad attenderli nella cassetta della posta;

Oggetti speciali a tempo limitato : il petofono (dal 26 marzo al 1° aprile) per scatenarsi con i pesci d'aprile, gli oggetti da ballo scolastico (dal 1° al 30 aprile), una forsizia per celebrare il Singmogil (dal 1° al 10 aprile) e il globo terrestre per il Giorno della natura (dal 15 al 22 aprile);

Dal 28 marzo, Ovidio torna nel gioco per celebrare la Pasqua, con la caccia all'uovo che attende i giocatori in data 4 aprile;

, con la caccia all'uovo che attende i giocatori in data 4 aprile; Nuovo Editor Turistico dell'isola: dal 24 marzo, sarà possibile promuovere il proprio atollo, con poster digitali e video promozionali. La feature sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, con ulteriori dettagli in arrivo;

In aggiunta, ulteriori sorprese attendono i giocatorie:Insomma, sembra proprio che la community avrà molto da fare nelle prossime settimane, senza dimenticare di continuare la caccia agli insetti e ai pesci di marzo in Animal Crossing: New Horizons