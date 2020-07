Animal Crossing New Horizons: il primo update estivo 'si tuffa' su Switch!

Come da programma, il primo update estivo di Animal Crossing New Horizons con nuoto e immersioni è disponibile su Nintendo Switch e può essere scaricato in via del tutto gratuita: scopriamo allora tutte le novità di questo importante aggiornamento.

Con la patch del 3 luglio di Animal Crossing New Horizons assistiamo all'ingresso di diverse attività inedite a tema estivo, come quelle rappresentate dalla possibilità di tuffarsi, nuotare e immergersi nelle placide acque dell'isola che fa da sfondo alle avventure del nostro Villager.

Gli appassionati possono perciò tuffarsi e raggiungere le acque al largo della costa per effettuare delle brevi immersioni: questa attività sarà ricompensata non solo dalla splendida vista dell'ecosistema subacqueo della propria isola ma anche dalla possibilità di svolgere dei compiti per conto di Pascal, il nuovo visitatore che ci offrirà degli ulteriori elementi per personalizzare l'esperienza di gioco.

Chi ha già installato l'aggiornamento del 3 luglio, inoltre, sarà già incappato in Gulliver per ammirare il suo nuovo completo da pirata: anche lui, come Pascal, sarà foriero di consigli per svolgere delle missioni e dei compiti che consentiranno di accedere a dei premi speciali per il proprio alter ego. All'update d'inizio luglio di Animal Crossing New Horizons seguiranno poi altri aggiornamenti che contribuiranno ad arricchire la già enorme offerta ludica dell'esclusiva Nintendo Switch: il secondo update estivo arriverà a inizio agosto, con ulteriori attività e sorprese in arrivo sull'isola.