Animal Crossing New Horizons, update di giugno: come catturare i nuovi insetti

Dopo avervi svelato ogni singolo dettaglio sui nuovi pesci dell'aggiornamento di giugno di Animal Crossing New Horizons è giunto il momento di scoprire tutti i dettagli anche sugli insetti.

Ecco di seguito la posizione, gli orari e il valore delle creature che possono essere catturate nell'emisfero settentrionale:

Farfalla morfo blu

Posizione: qualsiasi



Ora: dalle 17:00 alle 8:00



Valore di vendita: 4.000 stelline

Lucciola

Posizione: qualsiasi



Ora: dalle 19:00 alle 4:00



Valore di vendita: 300 stelline

Zanzara

Posizione: qualsiasi



Ora: dalle 17:00 alle 4:00



Valore di vendita: 130 Stelline

Cetonia dorata

Posizione: alberi



Ora: sempre



Valore di vendita: 200 stelline

Coleottero arcobaleno

Posizione: alberi



Ora: dalle 19:00 alle 8:00



Valore di vendita: 6.000 stelline

Scarabeo golia

Posizione: alberi



Ora: dalle 17:00 alle 8:00



Valore di vendita: 8.000 stelline

Questi sono invece gli insetti che possono essere catturati dai giocatori situati nell'emisfero meridionale:

Farfalla morfo blu

Posizione: qualsiasi



Ora: dalle 17:00 alle 8:00



Valore di vendita: 4.000 stelline

Farfalla Raja Brooke

Posizione: qualsiasi



Ora: dalle 8:00 alle 17:00



Valore di vendita: 2.500 stelline

Scarabeo stercorario

Posizione: qualsiasi



Ora: sempre



Valore di vendita: 3.000 stelline

A proposito di collezioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una corposa guida sulle statue e i quadri di Animal Crossing New Horizons grazie alla quale imparerete in men che non si dica a riconoscere le opere d'arte contraffatte da quelle autentiche.