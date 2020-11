Animal Crossing New Horizons: l'update Invernale si presenta in video

Dopo aver provveduto ad ampliare l'universo di Animal Crossing con pesci e insetti di novembre, Nintendo confeziona un video per illustrare tutte le novità in arrivo in AC New Horizons su Switch con l'update Invernale del capolavoro sim life.

Stando a quanto illustrato dall'azienda giapponese, l'aggiornamento Invernale di Animal Crossing New Horizons sarà disponibile a partire dal 19 novembre e, come ogni altro update pubblicato fino ad oggi da Nintendo, sarà completamente gratuito per chi possiede il titolo su Switch.

L'aggiornamento introduce la funzione di Trasferimento Dati di Salvataggio e aumenta la capacità massima dello Sgabuzzino, portandola dai 1600 oggetti attuali ai 2400. Dopo aver installato l'update Invernale sarà inoltre possibile acquisire nuovi articoli con le Miglia di Nook, come la Collezione Gran Emozione che contiene 9 emote inedite e il pacchetto con I Migliori 6 Tagli Top, con 6 acconciature con cui personalizzare l'aspetto del proprio alter-ego.

Da qui alle prossime settimane, gli appassionati del kolossal sandbox di Nintendo potranno partecipare a diverse attività inedite a tema invernale e natalizio, come il Festival delle Primizie che si terrà il 26 novembre e che vedrà per protagonista Cedrone, il gallo chef. Successivamente verrà poi il turno del Giorno dei Giocattoli, un evento che si terrà il 24 dicembre e che vedrà la partecipazione di Jingle: la renna dal naso nero ci chiederà di distribuire i regali per rinsaldare l'amicizia con i vicini e ricevere in cambio dei premi speciali.