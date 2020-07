Animal Crossing New Horizons: come catturare tutte le creature marine di luglio

Con l'aggiornamento di luglio 2020 di Animal Crossing New Horizons è stata introdotta la possibilità di nuotare e di catturare una notevole quantità di creature marine esplorando le acque che circondano l'isola. Scopriamo insieme l'elenco completo di questi pesci e molluschi e come fare per aggiungerli alla nostra collezione.

Innanzitutto dovete procurarvi una muta da sub, necessaria ad immergersi nell'oceano. A questo punto tuffatevi in acqua e andate in cerca delle ombre accompagnate da una serie di bollicine, segnale che indica un punto con il quale si può interagire per catturare una creatura marina.

Ecco tutte le creature disponibili con i dettagli relativi alle dimensioni dell'ombra, al loro costo di vendita e al periodo dell'anno in cui è possibile catturarle:

Alga Wakame

Mesi in cui è possibile trovarla: da ottobre a luglio nell'emisfero nord, da aprile a gennaio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 600 stelline

Ananas di mare

Mesi in cui è possibile trovarla: da aprile ad agosto nell'emisfero nord, da ottobre a febbraio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.500 stelline

Cetriolo di mare

Mesi in cui è possibile trovarlo: da novembre ad aprile nell'emisfero nord, da maggio ad ottobre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 500 stelline

Granciporro

Mesi in cui è possibile trovarla: da dicembre a maggio nell'emisfero nord, da maggio a novembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.900 stelline

Vite di mare

Mesi in cui è possibile trovarla: da giugno a settembre nell'emisfero nord, da dicembre a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 900 stelline

Dente di cane

Mesi in cui è possibile trovarlo: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 600 stelline

Abalone

Mesi in cui è possibile trovarla: da giugno a gennaio nell'emisfero nord, da dicembre a luglio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 2.000 stelline

Anguilla di giardino

Mesi in cui è possibile trovarla: da maggio ad ottobre nell'emisfero nord, da novembre ad aprile nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 4:00 alle 21:00

Valore di vendita: 1.100 stelline

Aragosta mediterranea

Mesi in cui è possibile trovarla: da ottobre a dicembre nell'emisfero nord, da aprile a giugno nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 21:00 alle 4:00

Valore di vendita: 5.000 stelline

Astice

Mesi in cui è possibile trovarlo: da dicembre a gennaio e da aprile a giugno nell'emisfero nord, da giugno a luglio e da ottobre a dicembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 4.500 stelline

Cozza

Mesi in cui è possibile trovarla: da giugno a dicembre nell'emisfero nord, da dicembre a giugno nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.500 stelline

Riccio di mare

Mesi in cui è possibile trovarlo: da maggio a settembre nell'emisfero nord, da novembre a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.700 stelline

Ostrica pinctada

Mesi in cui è possibile trovarla: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 2.800 stelline

Lumaca turbante

Mesi in cui è possibile trovarla: da marzo a maggio nell'emisfero nord, da settembre a dicembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.000 stelline

Granchio della neve

Mesi in cui è possibile trovarlo: da novembre ad aprile nell'emisfero nord, da maggio ad ottobre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 6.000 stelline

Gamberetto boreale

Mesi in cui è possibile trovarlo: da settembre a febbraio nell'emisfero nord, da marzo ad agosto nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 1.400 stelline

Granchio ferro di cavallo

Mesi in cui è possibile trovarlo: da luglio a settembre nell'emisfero nord, da gennaio a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 21:00 alle 4:00

Valore di vendita: 2.500 stelline

Riccio matita

Mesi in cui è possibile trovarlo: da maggio a settembre nell'emisfero nord, da novembre a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 2.000 stelline

Calamaro vampiro

Mesi in cui è possibile trovarla: da maggio ad agosto nell'emisfero nord, da novembre a febbraio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 10.000 stelline

Granchio gigante

Mesi in cui è possibile trovarlo: da novembre a marzo nell'emisfero nord, da maggio a settembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 8.000 stelline

Gambero mantide

Mesi in cui è possibile trovarlo: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 2.500 stelline

Calamaro lucciola

Mesi in cui è possibile trovarla: da marzo a giugno nell'emisfero nord, da settembre a dicembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: dalle 21:00 alle 4:00

Valore di vendita: 1.400 stelline

Anemone di mare

Mesi in cui è possibile trovarla: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 500 stelline

Ostrica

Mesi in cui è possibile trovarla: da settembre a febbraio nell'emisfero nord, da marzo ad agosto nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.100 stelline

Tridacna gigante

Mesi in cui è possibile trovarla: da maggio a settembre nell'emisfero nord, da novembre a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 15.000 stelline

Porcellino di mare

Mesi in cui è possibile trovarlo: da novembre a febbraio nell'emisfero nord, da maggio ad agosto nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 21:00 alle 9:00 tutto il giorno

Valore di vendita: 10.000 stelline

Medusa aurelia

Mesi in cui è possibile trovarla: da luglio a settembre nell'emisfero nord, da gennaio a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 600 stelline

Capasanta

Mesi in cui è possibile trovarla: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.200 stelline

Nautilus

Mesi in cui è possibile trovarlo: da marzo a giugno e da settembre a novembre nell'emisfero nord, da marzo a maggio e da settembre a novembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 1.800 stelline

Granchio gazami

Mesi in cui è possibile trovarlo: da giugno a novembre nell'emisfero nord, da gennaio a maggio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 2.200 stelline

Granchio gigante del Giappone

Mesi in cui è possibile trovarlo: da marzo ad aprile nell'emisfero nord, da settembre ad ottobre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 12.000 stelline

Verme piatto

Mesi in cui è possibile trovarla: da agosto a settembre nell'emisfero nord, da febbraio a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 700 stelline

Stella marina

Mesi in cui è possibile trovarla: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 500 stelline

Nudibranchi

Mesi in cui è possibile trovarlo:qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 600 stelline

Buccino

Mesi in cui è possibile trovarlo: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.000 stelline

Polpo

Mesi in cui è possibile trovarlo: qualsiasi

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.200 stelline

Polpo ombrello

Mesi in cui è possibile trovarlo: da marzo a maggio nell'emisfero nord, da settembre a novembre nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: piccola

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 6.000 stelline

Gambero black tiger

Mesi in cui è possibile trovarla: da giugno a settembre nell'emisfero nord, da dicembre a marzo nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: media

Ora: dalle 16:00 alle 9:00

Valore di vendita: 3.000 stelline

Isopode gigante

Mesi in cui è possibile trovarlo: da luglio ad ottobre nell'emisfero nord, da gennaio a maggio nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: dalle 9:00 alle 16:00 e dalle 21:00 alle 4:00

Valore di vendita: 12.000 stelline

Cestello di venere

Mesi in cui è possibile trovarlo: da ottobre a febbraio nell'emisfero nord, da aprile ad agosto nell'emisfero sud

Dimensione dell'ombra nell'acqua: grande

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 5.000 stelline

