Animal Crossing New Horizons: come catturare i nuovi insetti di luglio

Non volete lasciarvi sfuggire nemmeno uno dei nuovi insetti dell'aggiornamento di luglio di Animal Crossing New Horizons? Allora sappiate che in questa guida troverete tutti i dettagli sulla loro posizione e sul prezzo di vendita.

Proprio come visto per i nuovi pesci di luglio in Animal Crossing New Horizons, anche gli insetti sono disponibili esclusivamente per chi ha un'isola nell'emisfero settentrionale. Ecco tutti i nuovi insetti:

Cavalletta

Posizione: a terra

Ora: dalle 8:00 alle 17:00

Valore di vendita: 160 stelline

Geotrupidae

Posizione: a terra

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 300 stelline

Insetto foglia

Posizione: a terra (è difficile da trovare poiché sembra una foglia)

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 600 stelline

Cicala gigante

Posizione: alberi

Ora: dalle 8:00 alle 17:00

Valore di vendita: 500 stelline

Cicala robusta

Posizione: alberi

Ora: dalle 8:00 alle 17:00

Valore di vendita: 200 stelline

Cicala marrone

Posizione: alberi

Ora: dalle 8:00 alle 17:00

Valore di vendita: 200 stelline

Cicala notturna

Posizione: alberi

Ora: dalle 4:00 alle 8:00 e dalle 16: alle 19:00

Valore di vendita: 550 stelline

Insetto stecco

Posizione: alberi

Ora: dalle 17:00 alle 19:00

Valore di vendita: 600 stelline

Chrysina resplendens

Posizione: alberi

Ora: dalle 23:00 alle 8:00

Valore di vendita: 6.000 stelline

Coleottero gigante

Posizione: alberi

Ora: dalle 23:00 alle 8:00

Valore di vendita: 10.000 stelline

Scarabeo kabutomushi

Posizione: alberi

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 1.350 stelline

Esuvia di cicala

Posizione: alberi

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 100 stelline

Coleottero cervo

Posizione: alberi

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 2.000 stelline

Coleottero lucanide

Posizione: alberi

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 1.000 stelline

Coleottero cyclommatus

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 8.000 stelline

Coleottero dorato

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 12.000 stelline

Scarabeo atlas

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 8.000 stelline

Scarabeo ercole

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 12.000 stelline

Scarabeo elefante

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 8:00

Valore di vendita: 8.000 stelline

Coleottero giraffa

Posizione: alberi di palma

Ora: dalle 17:00 alle 9:00

Valore di vendita: 12.000 stelline

Coleottero schoenherr