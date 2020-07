Animal Crossing New Horizons, update di luglio: come ottenere la muta da sub e nuotare

Grazie all'aggiornamento di luglio di Animal Crossing: New Horizons, disponibile solo da poche ore, gli sviluppatori hanno dato ai giocatori la possibilità di indossare una muta da sub in vari colori. Se volete anche voi aggiungere questo capo d'abbigliamento alla vostra collezione, necessario a nuotare, allora siete nel posto giusto.

Potete trovare questo oggetto in vendita nella Bottega di Nook, a patto che abbiate già connesso la console ad internet e aggiornato la vostra copia del gioco all'ultima versione. Ogni giorno troverete in vendita una colorazione diversa della muta da sub al prezzo di 3.000 Stelline. Se avete un po' di Miglia da spendere, nell'apposito negozio potete anche acquistare al prezzo di 800 Miglia una versione speciale di colore verde e nero, la quale è sempre presente nel negozio e non varia di giorno in giorno come l'altra colorazione.

Acquistata la tuta, non dovete far altro che indossarla e provare a tuffarvi in acqua per scoprire tutto un nuovo mondo intorno alla vostra isola deserta. Premendo il tasto A in prossimità dell'acqua potete iniziare a nuotare, invece con la pressione del tasto B è possibile andare in profondità. Non dimenticate che il vostro personaggio non può restare per troppo tempo in acqua, poiché l'ossigeno tende a finire in poco tempo.

