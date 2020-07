Animal Crossing New Horizons, update di luglio: come ottenere il set Sirena con Pasqualo

Grazie all'aggiornamento di luglio 2020 di Animal Crossing New Horizons è stato introdotto anche un nuovo personaggio che i vecchi fan della serie riconosceranno sicuramente: Pasqualo. Il buffo NPC non si aggira per l'isola come tutti gli altri e per farlo spuntare è necessario seguire alcuni semplici passi.

Innanzitutto dovete procurarvi una muta da sub per potervi immergere nelle acque che bagnano le coste della vostra isola deserta. A questo punto è possibile per voi iniziare a nuotare intorno all'isola alla ricerca dei punti in cui sono visibili delle bollicine: interagendo con questi punti potete raccogliere alcuni oggetti che si trovano esclusivamente in mare come le perle e le capesante. Proprio le capesante sembrano essere l'alimento preferito dal vecchio Pasqualo, che potrebbe spuntare quando il giocatore ne raccoglie una. Nel caso in cui doveste imbattervi in una capasanta e poi vedere Pasqualo, parlate con lui: vi verrà chiesto se volete donargli il mollusco, così da ricevere in cambio un pezzo del Set Sirena. Va precisato che non è possibile ottenere più di un pezzo del set al giorno, quindi per completare la collezione dovrete andare alla ricerca di capesante una volta ogni 24 ore.

