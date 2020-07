Animal Crossing New Horizons, update di luglio: come pescare i nuovi pesci

Mancano solo poche ore alla pubblicazione dell'aggiornamento di luglio di Animal Crossing New Horizons. Se non volete arrivare impreparati al debutto della patch, ecco tutti i consigli su come pescare i nuovi pesci in arrivo nel gioco.

Prima di iniziare con l'elenco delle nuove creature marine, va precisato che queste novità riguardano esclusivamente i giocatori che hanno scelto di posizionare la propria isola nell'emisfero settentrionale.

Ecco tutti i nuovi pesci dell'aggiornamento di luglio:

Ayu

Posizione: fiume

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 900 stelline

Pesce napoleone

Posizione: mare

Ora: dalle 4:00 alle 21:00

Valore di vendita: 10.000 stelline

Pesce luna

Posizione: mare

Ora: dalle 4:00 alle 21:00

Valore di vendita: 4.000 stelline

Pesce istrice

Posizione: mare

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 250 stelline

Marlin blu

Posizione: mare

Ora: tutto il giorno

Valore di vendita: 10.000 stelline

