Animal Crossing New Horizons: update risolve importate bug; video celebra Fuffi e Doom Guy

I giocatori al lavoro nel life-simulator di Nintendo continuano a realizzare notevoli creazioni all'interno di Animal Crossing: New Horizons...ma anche al suo esterno!

In particolare, prosegue la rassegna di omaggi dedicati all'ormai indissolubile due composto da Fuffi e Doom Guy. Divertiti dall'uscita contestuale che ha caratterizzato i due giochi, gli appassionati continuano infatti a immaginare le più disparate collaborazioni tra i personaggi tratti dai due celebri franchise. L'ultima di queste fantasie si è tradotta in un bellissimo video, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?

Sul fronte ufficiale, invece, segnaliamo la pubblicazione da parte di Nintendo dell'aggiornamento 1.1.1 di Animal Crssing: New Horizons. Quest'ultimo risolve un bug di rilievo riscontrato all'interno del gioco, tramite il quale risultava possibile procedere alla duplicazione di diversi oggetti. Per essere attivato, quest'ultimo richiedeva la presenza in-game di due giocatori, anche in locale. Mentre uno di questi compiva il gesto di far ruotare un oggetto, un altro poteva raccoglierlo: il risultato si traduceva in uno sdoppiamento dello stesso. Ora, l'inconveniente è stato risolto.



Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dallo scorso venerdì 20 marzo, il nuovo Animal Crossing: New Horizons ha fatto registrare numeri record in occasione del lancio del titolo in quel del Sol Levante.