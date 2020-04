Animal Crossing New Horizons al vaglio dei dataminer: indizi sui contenuti futuri?

Mentre fa discutere un articolo su Animal Crossing: New Horizons apparso su Business Insider, il titolo Nintendo ha attirato su di sé l'interesse di molteplici dataminer.

Questi ultimi si stanno dedicando all'analisi dei contenuti degli aggiornamenti del life simulator, nel tentativo di scoprire quali saranno le novità in arrivo nel corso delle prossime settimane. Su questo fronte, si è dimostrato particolarmente attivo un "indagatore di codici" attivo su Twitter come Ninji. Tramite il social network, quest'ultimo ha infatti condiviso una corposa serie di osservazioni, di cui vi riportiamo alcuni punti particolarmente interessanti.

Secondo quanto riferito dal dataminer, potrebbero essere in dirittura di arrivo due ulteriori espansioni del museo di Animal Crossing New Horizons, considerazione che rilancia ulteriori rumor sull'arrivo di una galleria d'arte e una caffetteria legati all'edificio. Pare inoltre che il personaggio di Redd sia in possesso di un'imbarcazione in grado di condurre i giocatori su di una "spiaggia segreta", collocata nell'area nord dell'isola tropicale in-game. Potrebbero inoltre are ritorno nella serie alcuni elementi floreali: si parla nello specifico di ibisco, azalee, camelie, ortensie e osmanto. I mari potrebbero invece popolarsi di nuove specie di frutti di mare.



Ovviamente, ricordiamo che si tratta di semplici supposizioni: quanto rilevato dai dataminer può infatti rivelarsi in parte o totalmente errato. Per ora, è stato invece confermato da Nintendo l'arrivo di tornei di pesca in Animal Crossing: New Horizons.