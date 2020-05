Animal Crossing New Horizons: valutazione 5 stelle, come ottenerla per l'isola

Dopo avervi consigliato 10 cose da fare ogni giorno, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo come ottenere la valutazione massima a 5 stelle per la vostra isola, in modo da sbloccare l'annaffiatoio d'oro.

Dopo esservi stabiliti sull'isola e aver costruito le prime 6 case, il servizio residenti di Fuffi valuterà la vostra isola in base a una serie di parametri. La valutazione minima parte da 1 stella, fino ad arrivare a un massimo di 5 stelle.

Come aumentare la valutazione dell'isola in Animal Crossing New Horizons

La vostra isola verrà valutata costantemente nel tempo, e la valutazione aumenterà man mano che la renderete più ospitale e interessante da visitare. Di seguito elenchiamo le attività che vi aiuteranno a incrementare la valutazione dell'isola in Animal Crossing New Horizons:

Posizionare molti oggetti all'aperto

Piantare fiori e alberi (a tal proposito, leggete la nostra guida che vi spiega come creare i fiori ibridi)

Variare gli elementi strutturali e architettonici dell'isola

Rimuovere le erbacce in modo da mantenere un ambiente pulito

Attrarre nuovi venditori nell'isola facendo amicizia con loro

Mantenere un alto flusso di visitatori (per farlo vi conviene parlare spesso con Fuffi, in modo da scoprire se ci sono facce nuove sull'isola, in tal caso parlate con i nuovi avventori per fare amicizia)

Come ottenere la valutazione a 5 stelle in Animal Crossing New Horizons

Per ottenere la valutazione massima a 5 stelle bisogna raggiungere come minimo i seguenti obiettivi:

Ottenuti circa 50 mobili fai-da-te (realizzati da voi o dagli amici)

Acquistati circa 40 elementi di arredo in negozio

Aver costruito circa 50 segmenti di recinzione

Aver piantato circa 110 alberi e 10 boschetti di bambù

Aver fatto sbocciare 250 fiori

Aver costruito 7 ponti

Aver costruito 6 rampe

Man mano che vi porterete avanti con queste attività, dunque, la valutazione della vostra isola aumenterà fino ad arrivare a un massimo di 5 stelle.

Una volta raggiunto questo traguardo, i giocatori verranno ricompensato con l'annaffiatoio d'oro, uno degli strumenti d'oro di Animal Crossing: New Horizons che è possibile ottenere completando una serie di incarichi. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.