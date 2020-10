Animal Crossing New Horizons, vendere rape a mille stelline? Possibile, ma per poco tempo!

Il mercato delle rape in Animal Crossing: New Horizons è un'attività economica estremamente florida, potenziale fonte di grandi guadagni ma anche piuttosto rischiosa in termini d'investimento.

Non è infatti semplice prevedere a quanto si potrà rivendere il proprio raccolto, con i prezzi che oscillano con frequenza. Grazie a una simpatica iniziativa promozionale, tuttavia, guadagnare stelline con le rape in Animal Crossing: New Horizons è particolarmente semplice. La compagnia bancaria Ally Bank ha infatti inaugurato un'insolita campagna pubblicitaria. Dopo aver creato una propria isola, battezzata Ally Island, l'azienda ha deciso di proporre condizioni particolarmente convenienti per la compravendita di rape da parte dei giocatori.

Per usufruire della promozione sarà necessario recarsi presso Ally Island, il cui codice identificativo è DA-9350-9609-6289. Sull'isola, per un periodo di tempo limitato, sarà possibile vendere ogni rapa per 1.000 stelline l'una: un prezzo decisamente conveniente! La campagna si concluderà in data 27 ottobre. Sino ad allora sarà possibile usufruirne in orari limitati, secondo il seguente calendario:

Weekend : dalle ore 17:00 alle ore 23:00;

: dalle ore 17:00 alle ore 23:00; Giorni feriali: dalle ore 22:00 alle ore 16:00;

Un'iniziativa pubblicitaria sicuramente simpatica da parte della compagnia bancaria, che non rappresenta il primo esempio di azienda che sceglie di consolidare la propria immagine attivandosi nell'universo di Animal Crossing: New Horizons.