Animal Crossing New Horizons: le vendite crescono del 135% nel Regno Unito

Animal Crossing New Horizons riconquista la prima posizione delle classifiche inglese registrando una crescita delle vendite retail pari al 135% rispetto alla settimana precedente, grazie a nuovi rifornimenti effettuati ai principali rivenditori britannici.

Come ripetuto più volte Animal Crossing New Horizons ha persino superato le aspettative di Nintendo, il gioco è diventata rapidamente una hit in Giappone, Europa e Nord America trasformandosi di fatto nel gioco perfetto per la quarantena. Per il resto non si registrano particolari sorprese per quanto riguarda la classifica britannica, da segnalare in ogni caso l'aumento delle vendite di Assassin's Creed Odyssey che passa dalla posizione 17 alla 13 grazie al buzz generato da Assassin's Creed Valhalla.

Classifica UK 13 maggio 2020

Animal Crossing New Horizons Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Luigi's Mansion 3 Red Dead Redemption 2 Minecraft Nintendo Switch Edition New Super Mario Bros U Deluxe

In totale nel Regno Unito sono stati venduti 225.000 giochi fisici nella settimana terminata il nome maggio, sicuramente un buon risultato considerando anche la difficile situazione internazionale che vede molti paesi anche in lockdown a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus.