Animal Crossing New Horizons ha venduto oltre 1.8 milioni di copie al lancio in Giappone

Secondo quanto riportato da Famitsu, Animal Crossing New Horizons ha venduto 1,880,626 copie fisiche in Giappone nei primi tre giorni di presenza sul mercato. Questo dato include le copie retail, le download card e le unità vendute in bundle con Switch, ma non i download digitali dal Nintendo eShop.

Il nuovo Animal Crossing supera così Pokemon Spada e Scudo per quanto riguarda il primato di miglior debutto per un gioco Switch in Giappone, l'avventura di Game Freak ha piazzato a novembre 1.36 milioni di pezzi in tre giorni.

Il successo di Animal Crossing New Horizons ha ovviamente spinto anche le vendite di Switch, sempre stando ai dati di Famitsu la console ha venduto 392,576 pezzi tra il 16 e il 22 marzo, dato che include le vendite di Switch Standard e Switch Lite, ad oggi la piattaforma Nintendo ha raggiunto e superato quota 12,801,222 unità distribuite nel solo Giappone.

Su Everyeye.it trovate una serie di consigli su dieci cose da fare ogni giorno in Animal Crossing, il gioco Nintendo sembra aver conquistato grandi e piccini e sono tanti i nuovi giocatori che si approcciano ora alla serie per la prima volta, in questo caso vi suggeriamo di leggere la nostra guida di Animal Crossing New Horizons.