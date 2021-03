Animal Crossing New Horizons in vetta in UK a un anno dal lancio: anche Hades in Top 10

Le classifiche di vendita settimanali della Gran Bretagna si tingono del rosso sgargiante di casa Nintendo, con un'ampia selezione di esclusive della Grande N che ne popolano i gradini.

All'interno della nuova Top 10 aggiornata, sono infatti ben 4 le esclusive per la console ibrida a trovare spazio, alle quali si aggiunge anche la versione Nintendo Switch di Minecraft. A risaltare in particolar modo è il primo posto conquistato da Animal Crossing: New Horizons, inarrestabile successo che festeggia così in grande stile il proprio primo anniversario. È infatti trascorso ufficialmente un anno dal lancio di Animal Crossing: New Horizons, eppure le vendite del life simulator non accennano minimamente a rallentare.



Di seguito, trovate la Top 10 integrale relativa alle vendite dell'ultima settimana nel Regno Unito:

Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D World + Bowser's Fury Marvel's Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8: Deluxe Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Hades Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Minecraft Dungeons

Sul podio, troviamo al secondo posto, riedizione per Nintendo Switch del Super Mario 3D World esordito su Wii U. Medaglia di bronzo invece in casa Sony, con ildi Insomniac Games. Segnaliamo inoltre il nuovo ingresso nella classifica britannica per l'indie dei record del 2020, nella settimana del lancio dell'edizione retail di Hades per Nintendo Switch