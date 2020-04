Animal Crossing New Horizons, viaggiare nel tempo? Reggie Fils-Aimé è contrario

Molti degli elementi che caratterizzano la vita dei giocatori su Animal Crossing: New Horizons, come negli altri capitoli del franchise, sono legati a un quieto e paziente scorrere delle giornate in tempo reale, grazie ad un contatore in-game legato al calendario della console utilizzata.

Intervenire su di quest'ultimo può dunque generare dei cambiamenti all'interno del mondo di gioco, andando ad accelerare in maniera artificiosa processi e meccaniche plasmate dagli sviluppatori. Nella community legata al brand Nintendo la pratica è spesso indicata con l'espressione "viaggiare nel tempo", proprio per i suoi effetti sull'evolversi della propria linea temporale in-game.

Una pratica che è stata osteggiata dalla Casa di Kyoto, che nel tempo ha cercato di introdurre nei capitoli della serie delle penalità legate al suo utilizzo. Tra queste possiamo ad esempio citare l'interruzione di alcune relazioni o la crescita di moltissima erba nella propria comunità. Di recente, sull'argomento ha avuto modo di pronunciarsi persino Reggie Fils-Aimé, carismatico ex Presidente di Nintendo America. Dalle pagine del proprio account Twitter, quest'ultimo ha infatti risposto ad un utente che si chiedeva se Reggie facesse o meno uso dei viaggi del tempo in Animal Crossing: New Horizons. Ebbene, come potete verificare direttamente in calca a questa news, la replica di Reggie è stata lapidaria: "Mai!".



Insomma, anche dall'ex dirigente giunge una nota di disapprovazione in merito. Piuttosto che ai viaggi nel tempo, meglio dunque dedicarsi ad altre attività, come ad esempio il commercio delle Rape in Animal Crossing: New Horizons.