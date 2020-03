Animal Crossing New Horizons: Video Recensione della nuova esclusiva Nintendo Switch

Fiero rappresentante della Nintendo Difference, il nuovo capitolo della serie Animal Crossing approda su Switch, ve lo raccontiamo nella nostra video recensione.

Animal Crossing New Horizons è un gioco capace di assuefare i giocatori, un titolo certamente particolare che vi vedrà immersi in una realtà alternativa con animali parlanti, ambientazioni fantastiche e tantissime attività da portare a termine. Il gioco si sincronizza con lo scorrere reale del tempo e dunque ogni giorno sarà diverso nel mondo di Animal Crossing New Horizons.

Per saperne di più vi rimandiamo alla Recensione di Animal Crossing New Horizons, ricordiamo che il nuovo gioco Nintendo sarà disponibile dal 20 marzo in formato fisico e digitale, ricordatevi inoltre di visitare anche il minisito di Animal Crossing con notizie, video, immagini, guide strategiche, trucchi e consigli per iniziare a giocare, oltre a tantissime altre risorse sul nuovo titolo Nintendo.

Il 20 marzo insieme al gioco arriverà nei negozi anche una speciale Nintendo Switch x Animal Crossing Limited Edition, console personalizzata con grafiche e loghi del gioco, un prodotto a tiratura limitata destinato a diventare ambitissimo tra i collezionisti ed i fan della serie AC.