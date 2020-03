Animal Crossing New Horizons X Capitan Marvel: Brie Larson è entusiasta!

La nota attrice Brie Larson, interprete di Capitan Marvel all'interno dell'universo cinematografico a firma Marvel, è una grande appassionata del life simulatori di casa Nintendo.

Nel corso di un'intervista rilasciata a People, la donna ha raccontato delle origini del suo amore per Animal Crossing. "Il gioco originale, - ha raccontato - la prima volta che ci ho giocato è stata su Game Cube ed è stato così importante per me e mia sorella. Mia madre aveva fissato una regola: chi finiva i compiti poteva giocarci per prima. Era uno stratagemma fantastico per farci finire di studiare!". Ora che finalmente anche Animal Crossing: New Horizons è disponibile su Nintendo Switch, Brie Larson ne è a dir poco entusiasta, come facilmente deducibile dal post Instagram che potete trovare in calce a questa news.



L'attrice ha svelato di aver ricevuto la propria copia del gioco già lo scorso lunedì e di aver così potuto trascorrere una settimana alla scoperta del suo paradisiaco atollo. In questo tempo, però, non ha potuto condividere la sua gioia con nessuno ed è dunque felice che sia infine giunta la data di pubblicazione ufficiale! I primi dati sembrano suggerire un grande successo di Animal Crossing: New Horizons negli USA, con l'esclusiva Nintendo Switch che guida la classifica dei giochi più venduti su Amazon nel 2020.