Animal Crossing New Horizons X Disney: ricreato l'intero Magic Kingdom!

Affascinato dalle atmosfere di Disney World, un giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha deciso di cimentarsi in una titanica opera di personalizzazione della propria isola.

Al fine di renderla il più possibile identica al Magic Kingdom della Casa di Topolino, l'utente Reddit attivo sul forum con il nome di "elcz33" ha apportato un ampio range di modifiche alla propria isola tropicale virtuale, che ha progressivamente visto mutare i propri connotati per trasformarsi in un vero e proprio parco dei divertimenti.

Una volta soddisfatto del risultato finale, il giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha scelto di condividere il frutto delle proprie fatiche col resto della community attiva sull'esclusiva Nintendo Switch. Direttamente in calce a questa news, potete dunque visionare un "video pubblicitario" dedicato al Magic Kingdom in salsa life simulator ricreato dall'appassionato. Cosa ve ne pare?



Non si tratta certamente del primo esempio di creatività da parte del pubblico del gioco della Casa di Kyoto, tra utenti che hanno ricreato intere mappe di giochi o chi si è cimentato, ad esempio, nel riprodurre location di Dragon Ball Z in Animal Crossing: New Horizons. Il titolo, lo ricordiamo, sta avendo un grande successo, tanto che è risultato essere il gioco più venduto in Italia ad aprile.