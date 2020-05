Animal Crossing New Horizons X DOOM: il codice per il costume del Doomguy

Dopo avervi fornito i codici per i costumi dei Pokemon, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spiegheremo come trasformare il vostro personaggio nel Doomguy, fornendovi il codice per scaricare una nuova creazione a tema DOOM.

Ricordiamo che per importare le creazioni dei giocatori è necessario installare l'applicazione Nintendo Switch Online sul proprio smartphone e accedere alla sezione Nook Link. Da qui, inserendo i codici è possibile scaricare gratuitamente i vestiti e le creazioni realizzate dalla community.

Come scaricare il costume di DOOM in Animal Crossing: New Horizons

Se siete interessati a trasformare il vostro personaggio di Animal Crossing: New Horizons nel Doomguy, non vi resta che inserire il codice riportato nell'immagine proposta a fondo pagina.

Il codice è il seguente: MO-GD29-5Y87-YQ73.

Questo modello del Doomguy è stato realizzato dall'utente Ross, che ha messo a disposizione anche il codice della sua isola: MA-3576-8535-6805.

Potete scaricare il modello e usarlo come nuovo costume per il vostro personaggio, oppure per creare nuovi ornamenti o bandiere da usare nella vostra isola. A proposito di creazioni della community di Animal Crossing: New Horizons, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come scaricare gratuitamente i costumi di Trunks di Dragon Ball Z, e il costume di Geralt di The Witcher 3.