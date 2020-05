Animal Crossing New Horizons X Dragon Ball Z: ecco la camera di Gohan!

Dopo aver introdotto un enorme quantità di capi d'abbigliamento a tema Dragon Ball in Animal Crossing New Horizons, la community attiva sul gioco Nintendo si cimenta in nuove e più ambiziose creazioni.

L'utente Reddit "koncertkoala", in particolare, ha deciso di non accontentarsi di "semplici" item indossabili, ma di dedicarsi ad un'opera di ricostruzione di una delle ambientazioni della serie anime di Dragon Ball Z. La scelta, nello specifico, è ricaduta sulla camera del piccolo Gohan, figlio primogenito di Kiki e Goku. Dopo aver selezionato un'immagine da utilizzare come reference, l'abile e creativo giocatore si è prodigato in una sua ricostruzione all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Direttamente in calce a questa news, potete visionare il risultato finale, con tanto di confronto fotografico con l'originale. Nonostante qualche reinterpretazione, l'accuratezza nella definizione dei diversi dettagli che compongono l'ambientazione è notevole. Possiamo infatti avvistare mobili simili all'originale, oltre a complementi d'arredo come il grande mappamondo e l'ingombrante peluche a forma di panda. Anche il personaggio è ovviamente personalizzato a tema Gohan! Cosa ve ne pare?



Nel frattempo, proseguono le strane attività all'interno del gioco esclusivo per Nintendo Switch: la community attiva nel life simulator ha infatti riportato di essere stata testimone della comparsa di quadri e statue infestati in Animal Crossing New Horizons.