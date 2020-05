Animal Crossing New Horizons X Final Fantasy 7: codici per costumi a tema

La nutrita schiera di giocatori attivi su Animal Crossing: New Horizons non perde occasione per provare ad importare all'interno del life simulator Nintendo i look dei propri personaggi videoludici preferiti.

Questa volta il protagonista assoluto è il cast di Final Fantasy VII Remake, i cui capi d'abbigliamento sono stati ricreati in-game da un utente appassionato. Il creativo, attivo su Twitter come "The Regressor", ha scelto di condividere le proprie produzioni con il resto della community attiva tra le isole dell'esclusiva Nintendo Switch. Il giocatore ha dunque affidato alle pagine del social network il cinguettio che potete visionare direttamente in calce a questa news.

Nel Tweet, è possibile dare uno sguardo ai design realizzati dal giocatore ed ispirati alle versioni current-gen di Aerith, Tifa, Barrett e Cloud. A corredo delle immagini, sono inoltre disponibili i codici che contraddistinguono ogni creazione. Tramite questi ultimi, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons possono scegliere di utilizzarli all'interno della propria partita. Cosa ve ne pare, vi piacciono?



Recentemente, per restare in tema di abbigliamento, vi avevamo proposto una rassegna di design a tema Pokémon in Animal Crossing New Horizons. In chiusura, ricordiamo che l'oggetto speciale a tema Festa della Mamma resterà disponibile nel gioco sino al prossimo 31 maggio.