Animal Crossing New Horizons X Milano: la Settimana della Moda in passerella

Mentre gli Allenatori festeggiano la Settimana della Moda in Pokémon GO, anche le isole virtuali di Animal Crossing: New Horizons hanno deciso di celebrare in grande stile l'evento modaiolo.

Il tutto è stato reso possibile da un'iniziativa avviata dalla sempre attivissima community del titolo Nintendo. Gli appassionati riuniti sotto l'etichetta Animal Crossing: Life hanno infatti concentrato le proprie energie nel dar vita ad una vera e propria Milan Fashion Week digitale. I giocatori hanno sfruttato le potenzialità offerte da Animal Crossing: New Horizons per ricreare nell'esclusiva Nintendo Switch i luoghi più rappresentativi dell'evento milanese.

Come potete verificare negli screenshot disponibili in calce a questa news, i Navigli, la passerella e i bakstage della Settimana della Moda hanno così preso vita all'interno del life simulator. Modelli e modelle in-game hanno poi potuto sfilare liberamente, per presentare alla community i capi d'abbigliamento personalizzati realizzati tramite gli strumenti di Animal Crossing: New Horizons.



Un'iniziativa sicuramente simpatica, che fa seguito alle più disparate ricorrenze celebrate nel gioco nel corso dell'ultimo anno. Da compleanni a matrimoni, passando per campagne pubblicitarie e festività comandate, al momento Animal Crossing: New Horizons è il secondo gioco più venduto su Nintendo Switch, superato solo dai circuiti di Mario Kart 8: Deluxe.