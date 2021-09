Animal Crossing New Horizons x Monopoly: ecco come raggiungere l'Isola a tema

Nell'attesa del lancio del Monopoly di Animal Crossing New Horizons, la colorata dimensione del capolavoro per Nintendo Switch accoglie ufficialmente l'isola a tema: ecco come raggiungerla e tutti i dettagli sui bonus gratuiti da riscattare.

Realizzata da 10 giocatori dopo 60 ore in collaborazione con la community italiana di Animal Crossing Life, l'isola di Animal Crossing New Horizons dedicata al Monopoly attinge a piene mani dall'iconografia del gioco di contrattazione più famoso del mondo per calare gli utenti in uno scenario pieno di attività da svolgere.

L'Isola Monopoly Animal Crosing propone un'utile bacheca con le regole basilari del gioco, la casa di Mr. Monopoly con i suoi inconfondibili baffi e, naturalmente, l'immancabile tabellone con tanto di sfide opzionali e imprevisti da gestire in compagnia dei propri amici o nell'esplorazione in solitaria.

Il Codice Sogno da immettere su Nintendo Switch per visitare l'isola a tema Monopoly è DA-8407-5630-5932. Quanto a Monopoly Animal Crossing, la commercializzazione della nuova interpretazione del Monopoly a tema Animal Crossing New Horizons è prevista in Italia per il 15 novembre. In calce alla notizia trovate la galleria multimediale con le immagini dell'Isola di Animal Crossing New Horizons dedicata al Monopoly.