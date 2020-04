Animal Crossing New Horizons x My Hero Academia: codici per i costumi

Esordito su Nintendo Switch lo scorso 20 marzo, Animal Crossing: New Horizons si è dimostrato essere una vera e propria fucina di creatività, popolata da una community che continua a stupire con le sue creazioni.

Queste ultime spaziano da produzioni originali a riproposizioni di celebri capi d'abbigliamento tratti da anime, manga, universi cinematografici e videoludici. Recentemente, ad esempio, i sereni turisti di stanza nelle isole digitali di Animal Crossing: New Horizons si sono cimentati nella creazione di costumi ispirati allo Studio Ghibli, spaziando da La Città Incantata a Il Castello Errante di Howl. Ora, giungono ulteriori personalizzazioni provenienti dal mondo del Sol Levante.

Moltissimi giocatori hanno infatti sfruttato le feature del titolo Nintendo per creare capi d'abbigliamento ispirati a My Hero Academia, celebre manga firmato da Kohei Horikoshi. Lo shonen approda così tra gli atolli di Animal Crossing: New Horizons, offrendo ai villeggianti l'opportunità di vestire i panni di innumerevoli personaggi della saga nipponica. Si spazia infatti da Izuku "Deku" Midoriya all'iracondo Bakugo, passando per All Might ed Ochako. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un video ricco di esempi, corredati dagli appositi codici per rintracciare il contenuto all'interno dell'arcipelago virtuale di New Horizons.



In chiusura, per restare in tema manga, vi segnaliamo anche i costumi di Animal Crossing a tema Demon Slayer e Sailor Moon.