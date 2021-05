Animal Crossing New Horizons X nss, Puma e StockX: football jersey gratis omaggiano Napoli

Con ormai oltre 31 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons, l'esclusiva per Nintendo Switch non cessa di accogliere all'interno del proprio universo nuove collaborazioni con celebri marchi.

Dopo la collaborazione tra Animal Crossing: New Horizons ed H&M, anche PUMA e StockX approdano tra le isole del life simulator di casa Nintendo. Le due note compagnie, in particolare, propongono agli abitanti dell'arcipelago le nuove football jersey di nss. Il trend delle maglie da football supera così i confini del mondo della moda, per trasferirsi dalle passerelle alle spiagge virtuali di Animal Crossing: New Horizons.

I giocatori potranno dunque riscattare in maniera completamente gratuita tre nuove football jersey. Le due collaborazioni nss proposte vedono Napoli assoluta protagonista. La "Volcano jersey", in particolare, ha costruito un ponte tra il capoluogo campano e la città giapponese di Kagoshima, collegate da due vulcani che le rendono simili per atmosfera e vista. La "nss Metrostars", invece, collega il luogo d’origine di nss a New York, con un omaggio alla pizza e la devozione a San Gennaro.

Gli appassionati di Animal Crossing: New Horizons possono visionare le football jersey direttamente in calce a questa news, e procedere al download grazie al sistema di condivisione dei contenuti tramite QR Code del titolo Nintendo.