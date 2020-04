Animal Crossing New Horizons x ONE PIECE: codici dei costumi a tema Rufy, Zoro e compagni

L'universo di Animal Crossing: New Horizons è popolato di isole tropicali e atolli paradisiaci: era dunque forse solo una questione di tempo prima che la ciurma di pirati più celebre dell'universo manga vi facesse tappa.

Grazie alla fantasia e all'abilità dei giocatori Nintendo Switch, l'immaginario creato dalle matite di Eiichiro Oda è infatti approdato all'interno del titolo, con un'interessante selezione di creazioni a tema. La community, in particolare, si è concentrata sul recente arco narrativo ambientato nel Paese di Wa, caratterizzato da atmosfere orientali e ambientazioni che ricordano molto il Giappone. Gli alter ego videoludici dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons si sono così rapidamente ritrovati ad indossare kimono ispirati a quelli indossati da Rufy, Zoro e compagni all'interno di ONE PIECE.



Ma non solo, nella selezione di costumi ideati dai fan troviamo infatti anche capi d'abbigliamento più tradizionali, che spaziano dall'iconico cappello di paglia dell'aspirante Re dei Pirati a uno degli abiti indossati da Nami. Presente all'appello con menzione speciale anche un outfit ispirato al look di Rufy, comprensivo di addominali disegnati. In calce a questa news potete trovare le diverse creazioni citate: cosa ve ne pare?



Recentemente, i fan si sono dilettati anche nella creazione di costumi a tema Zelda in Animal Crossing New Horizons, mentre il gioco Nintendo vede costantemente crescere la sua notorietà, con Tom Nook approdato in prima pagina sul Financial Times.