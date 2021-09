Animal Crossing New Horizons X PUMA: ecco le sneakers ufficiali, in vendita da sabato

Dopo aver annunciato il prossimo arrivo delle sneakers ufficiali di Animal Crossing: New Horizons, il team di Nintendo ha presentato ufficialmente i frutti della collaborazione con PUMA.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il format Nintendo Minute, si è alzato il sipario sulle calzature dedicate agli appassionati della serie Nintendo. Dopo lo straordinario - e inarrestabile - successo riscosso da Animal Crossing: New Horizons, PUMA ha infatti deciso di dar vita a delle sneakers ispirate al celebre life simulator. Durante la diretta Nintendo Minute, i conduttori hanno avuto modo di procedere con un unboxing del prodotto, che è stato poi mostrato in ogni suo dettaglio: trovate il filmato direttamente in apertura a questa news.



La collezione PUMA X Animal Crossing: New Horizons sarà ufficialmente in vendita a partire dalla giornata di sabato 18 settembre. Oltre alle calzature ufficiali a tema, che includono sia sneakers sia sandali, PUMA ha realizzato anche ulteriori prodotti. La linea include infatti felpe, T-Shirt, pantaloni e pantaloncini, con capi d'abbigliamento per adulti, ma anche per bambini.



Nel frattempo, le isole di Animal Crossing: New Horizons si preparano ad accogliere l'ormai incombente autunno, in attesa dei prossimi eventi in-game organizzati dagli sviluppatori di casa Nintendo, sicuramente già al lavoro per assicurare un Halloween terrificante su Nintendo Switch.