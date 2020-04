Animal Crossing New Horizons x Star Wars: da Leia a Luke, un fan crea una marea di abiti!

Sfruttando le opzioni di personalizzazione messe in campo da Animal Crossing: New Horizons, l'utente Twitter " Kierqe " ha creato abiti e accessori legati sia alla trilogia originale, sia ai film prequel, sia alla più recente serie sequel nata sotto l'egida Disney. Direttamente in calce a questa news, potete trovare un'ampia selezione di abiti ispirati a Leia , Luke , Padme , Kylo Ren , Rey , Anakin Skywalker , Jyn Erso o Obi Wan Kenobi . Immancabili inoltre alcuni piccoli omaggi ai Porg , bizzarri volatili che popolano l'isola solitaria che ha accolto l'autoesilio di Luke. Cosa ve ne pare? In chiusura, vi ricordiamo che attualmente gli abitanti delle isole digitali possono dedicarsi all' evento di Pasqua di Animal Crossing New Horizons : il Bunny Day restarà attivo ancora per qualche giorno!

Dopo lo sbarco sulle spiagge del gioco Nintendo di città e ambientazioni tratte da Pokémon e The Legend of Zelda , è la volta di virare verso le avventurose atmosfere spaziali di Star Wars ! A declinare la Galassia Lontana Lontana in chiave tropicale, è un abile appassionato, che ha dato vita a una marea di capi d'abbigliamento ispirati a un ampio numero di personaggi della saga nata dalla mente di George Lucas.

Padme Amidala Outfits Part 1

Padme Amidala Outfits Part 1

I have some variants of some outfits because I couldn't decide what style outfit I liked them best on!

Padme Amidala Outfits Part 2

Padme Amidala Outfits Part 2

Ballgown alternative that's a little better for display

Princess Leia Part 1

Princess Leia Part 1

The Hoth Outfit has a Hoodie alternative. I found the hoodie looks better for display purposes because it doesn't have the texture.

Rey Outfits Part 1

Again another alternate between the sweater and the coat.

Rey Outfits Part 1

Again another alternate between the sweater and the coat.

(Animal crossing let me design a plain long sleeve shirt please :D)

Star Wars Jackets Part 1 pic.twitter.com/JRsnBVpJpB — Kierqe 🦋I #WheresRover (@kierqe) March 30, 2020

Kylo Ren/Ben Solo Part 1

Kylo Ren/Ben Solo Part 1

With a surprise Anakin

Padme Amidala Part 3 pic.twitter.com/h5Nzcn2SNX — Kierqe 🦋I #WheresRover (@kierqe) March 30, 2020