Animal Crossing New Horizons x Studio Ghibli:da Totoro a La Città Incantata, fan all'opera

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, sono molti i giocatori che hanno deciso di cimentarsi nel tentativo di dare forma alle visioni cinematografiche firmate da Hayao Miyazaki e Isao Takahata . A farla da padrone sono soprattutto le produzioni più classiche e note dello Studio Ghibli. Immancabili infatti gli omaggi a creature iconiche, come Totoro , i Senza Volto o i Nerini del Buio . Presenti all'appello anche numerosi protagonisti umani delle opere dello studio d'animazione giapponese. Tra questi spiccano ad esempio la Principessa Mononoke , Kiki , ma anche Chihiro e la strega Yubaba , oltre all'intrigante Howl e alla versione anziana di Sophie . Cosa ve ne pare delle creazioni dei giocatori di Animal Crossing: New Horizons ? In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che i lungometraggi dello Studio Ghibli sono recentemente approdati su Netflix. Per l'occasione la Redazione di Everyeye Anime ha offerto un'ampia copertura dell'intera produzione dello Studio, con numerosi approfondimenti, tra i quali possiamo citare le origini ed eredità de Il mio vicino Totoro , l' importanza di Kiki Consegne a Domicilio o la magia del Premio Oscar La Città Incantata .

Prosegue lo sfoggio di arte e abilità creativa da parte della community di isolani che popolano la nuova esclusiva Nintendo Switch. Dopo aver portato l'universo di Dragon Ball in Animal Crossing: New Horizons , i fan sono ora pronti a immergersi nelle atmosfere dello Studio Ghibli !

I also made my own version of Howl's coat, I love it so much !! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/uR7uhJbtMj — spookyghostboy stan (@ammellitsab) April 7, 2020